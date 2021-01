Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 13772 de persoane declarate vindecate. De asemenea, la nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 21 persoane…

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 13.463 de persoane declarate vindecate. In același timp, in județ, in ultimele 24 de ore au fost internate 19 persoane diagnosticate…

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 11878 de persoane declarate vindecate de noul coronavirus. De asemenea, la nivelul județului, in ultimele 24 de ore au…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 369 de persoane diagnosticate cu COVID și 84 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Prefectura Suceava a transmis ca la nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 15 persoane diagnosticate cu Covid – 19, in același interval de…

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineata, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 6884 de persoane declarate vindecate de noul coronavirus. De asemenea, in judet, in ultimele 24 de ore au fost internate 15 persoane…

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 6624 de persoane declarate vindecate de coronavirus. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 14…

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineata, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 6611 de persoane declarate vindecate de coronavirus. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 24…

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 6046 de persoane declarate vindecate de coronavirus. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 30 persoane…