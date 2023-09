Stiri pe aceeasi tema

- Germania isi va creste angajamentul international al armatei sale dincolo de frontierele Europei, a declarat vineri ministrul apararii, Boris Pistorius, in deschiderea primei Conferinte Pacea Westfalica, ce are loc la Munster, in vestul tarii, transmite dpa.

- Ucraina a lansat in noaptea de marți spre miercuri, in jurul orei 3.00, zece rachete asupra orașului-port Sevastopol din Crimeea, care a fost anexata ilegal de Rusia in anul 2014, conform guvernatorului instalat de Rusia, Mihail Razvojaev, relateaza Kommersant.

- Primele zece tancuri Leopard 1, recondiționate, promise de Danemarca, Germania si Olanda, au ajuns in Ucraina si altele urmeaza sa soseasca, a anuntat vineri armata daneza, informeaza AFP, conform Agerpres.Cele trei tari europene au anuntat la inceputul lui februarie trimiterea "in urmatoarele luni"…

- Kremlinul a criticat joi decizia Statelor Unite de a furniza Ucrainei munitii cu uraniu saracit, capabile sa strapunga blindajele, dar controversate din cauza riscurilor toxice pentru soldati si populatie, transmite AFP. Utilizarea lor in trecut ‘a determinat o crestere galopanta’ a cancerelor si, de…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit Germaniei si cancelarului german Olaf Scholz pentru furnizarea a inca doua lansatoare pentru sisteme de aparare aeriana Patriot, relateaza dpa."Acest lucru este foarte important", a spus Zelenski in discursul sau rostit sambata seara."Multumesc.…

- Majoritatea cetatenilor americani se opun autorizarii de catre Congres a unor noi fonduri destinate sustinerii Ucrainei in razboiul cu Rusia, releva un sondaj publicat vineri de CNN si care arata in plus diferente de opinie pe acest subiect intre electoratul democra#mce_temp_url#t si cel republican,…

- Apararea aeriana ucraineana a doborat in cursul noptii de miercuri spre joi circa 15 drone care se indreptau catre Kiev, a anuntat seful administratiei militare a capitalei ucrainene, Serghei Popko. Este vorba de drone explozive ”Shahed”, iar potrivit informatiilor disponibile in acest moment in capitala…

- Ministerul britanic al Apararii a scris vineri, in raportul sau zilnic despre evolutia razboiului din Ucraina, ca forțele armate ale Kievului continua sa desfașoare acțiuni ofensive de succes in apropierea orașului Bahmut din regiunea Donețk, in timp ce armata rusa nu mai reușește sa mențina liniile…