Stiri pe aceeasi tema

- In plina criza generata de pandemia de coronavirus, Spitalul Județean de Urgența din Deva a ramas fara conducere. Spitalul Județean de Urgența din Deva a ramas fara conducere in plina criza de coronavirus. Astfel, atat managerul spitalului, Silviu Didilescu, pus in funcție acum cateva zile, cat și directorul…

- Incepand de astazi, un medic iesean de la Spitalul Clinic „Dr. C.I.Parhon" este detasat la cerere la Spitalul Judetean de Urgenta din Suceava pentru o perioada de trei saptamani. Este vorba despre dr. Ionut Nistor, medic primar nefrolog care este si purtator de cuvant al unitatii medicale. Medicul se…

- Managerul Spitalului Judetean Suceava, Florin Filip, si directorul medical Doina Ganea Motan au demisionat, miercuri, in conditiile in care 200 de cadre medicale sunt infectate cu coronavirus. Directorul de ingrijiri medicale Mihaela Hreceniuc nu a demisionat, dar este in izolare la...

- AU CEDAT…Doua asistente medicale si mai multe infirmiere din cadrul Spitalului de Urgenta „Elena Beldiman”, si-au dat demisia, de frica imbolnavirii cu noul coronavirus. Managerul spitalului, Daniel Bors ne-a precizat ca a luat act de aceste demisii. Ca sa nu mai cedeze cadrele medicale, care suporta…

- Managerul Spitalului Judetean Suceava, Florin Filip, si directorul medical Doina Ganea Motan au demisionat, miercuri, in conditiile in care 200 de cadre medicale sunt infectate cu coronavirus. Directorul de ingrijiri medicale Mihaela Hreceniuc nu a demisionat, dar este in izolare la domiciliu.

- Trei cadre medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Sfantu Gheorghe, dintre care un medic, au demisionat, a informat, miercuri, conducerea institutiei. Directorul medical al SJU, Rosu Matyas, a mentionat, intr-o conferinta de presa online, ca, avand in vedere situatia epidemiologica, nu…

- Un pacient de la Spitalul Județean de Urgența din Deva a filmat un gandac plimbandu-se nestingherit pe farfuria sa. Managerul spitalului a declarat ca dezinsecțiile au fost facute la timp și ca e posibil ca gandacii sa fie aduși de pacienți de acasa, scrie Hotnews.roUn pacient internat la Spitalul Județean…

- Imagini scandaloase intr-un spital din Romania! Un incident nefericit a avut loc recent la Spitalul Judetean de Urgenta din Resita - un om al strazii, in stare de ebrietate, a fost bruscat și tarat afara din spital de catre trei angajați ai unitații medicale.„Nu este normal acest comportament…