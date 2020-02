Stiri pe aceeasi tema

- Huoshenshan Hospital, unul dintre cele doua noi spitale pe care chinezii au promis ca le construiesc special pentru pacienții contaminați cu noul tip de coronavirus, a fost ridicat, dupa numai cateva zile. Spitalul de 25.000 metri patrați urmeaza sa primeasca pacienți incepand de luni, relateaza BBC.

- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus in Wuhan ar putea fi de circa 7 ori mai mare fata de cifrele raportate privind cazurile confirmate pana in prezent in China, sugereaza un studiu ... The post Cifre alarmante. Care ar fi de fapt numarul oamenilor infectați cu noul coronavirus appeared…

- Autoritatile din Rusia au confirmat, vineri, doua cazuri de infectare cu noul virus gripal din China, informeaza agentia de presa Tass, potrivit Mediafax.Cei doi pacienti sunt cetateni chinezi, a declarat vicepremierul rus Tatiana Golikova. Citește și: Avertizare METEO de ULTIMA ORA…

- In Italia au fost confirmate primele doua cazuri de coronavirus, a anuntat aseara, intr-o conferinta de presa, prim-ministrul Giuseppe Conte. El a spus ca Italia este prima tara europeana care si-a suspendat zborurile din si catre China. Primele doua cazuri de infectare cu faimosul coronavirus au fost…

- La doar patru zile de la demararea lucrarilor la spitalul cu 1.000 de paturi din Wuhan in care vor fi tratați pacienți infectați cu coronavirus, proiectul prinde contur. Chinezii au promis ca lucrarile vor fi finalizate pe 3 februarie, anunta digi24.ro.

- Autoritatile locale din Wuhan, orasul din China de unde s-a raspandit coronavirusul ucigas, vor ca in sase zile sa fie construit un spital special unde sa fie tratati exclusiv acesti pacienti. Spitalul va fi construit dupa modelul unui centru similar...

- Autoritatile din China au demarat vineri constructia unui spital, capabil sa primeasca in termen de 10 zile 1.000 de pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, au informat mass-media de stat, citate de AFP. Potrivit imaginilor difuzate la televiziune, zeci de excavatoare pregatesc terenul pe care…

- Numarul deceselor provocate de noul coronavirus a crescut miercuri in China, unde autoritatile au anuntat 9 morti si au avertizat ca virusul ar putea „suferi mutatii” si s-ar putea raspandi mai usor, informeaza AFP.