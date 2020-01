Spitalul din Călărași – codaș la capitolul performanță în activitate Spitalul raional Calarași se afla la coada clasamentului privind performanța in activitate pentru anul 2018, se arata intr-un clasament publicat recent pe platforma spitale.md . Cu un scor de 1436 de puncte, instituția calarașeana s-a situat pe penultimul loc, o performanța mai slaba avand doar spitalul din Taraclia. Alaturi de cele 2 spitale, la coada clasamentului se afla și spitalele rationale din Anenii Noi (1489 de puncte), Leova (1441 de puncte) și Ialoveni (1400 puncte). Nici in anii precedenți Spitalul din Calarași nu a stralucit la capitolul performanța in ativitate. Dimpotriva, din an… Citeste articolul mai departe pe expresul.com…

