Spitalul din Balcesti, inchis in 2011, va fi modernizat si extins. Unitatea sanitara care deservea peste 50.000 de locuitori din sudul judetului Valcea s-a aflat pe lista intocmita in urma cu zece ani de Ministerul Sanatatii cu cele 67 de spitale propuse pentru reprofilare in camine de batrani. Asa au ramas oamenii din orasul Balcesti si din alte 14 localitati limitrofe fara servicii medicale in zona, cele mai apropiate spitale pentru ei fiind la 50 de kilometri distanta, la Craiova sau Dragasani. Degeaba au cerut primarii din sudul judetului Valcea reinfiintarea Spitalului Orasenesc Balcesti,…