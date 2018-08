Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul interpret de muzica usoara Ilie Micolov a murit sambata la varsta de 68 de ani.Artistul s a stins in urma unui stop cardiorespirator, a declarat pentru AGERPRES, doctorul Cristina Atanasoaie Iacob, directorul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt.Ilie Micolov era internat in sectia…

- Cunoscutul cantautor Alexandru Jula a murit in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce luni a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Galati in urma unui accident vascular cerebral, informeaza Agerpres. Potrivit unor surse medicale, artistul a decedat in noaptea de sambata spre duminica,…

- Unul dintre cei mai cunoscuti cantareti romani, șimleuanul Alexandru Jula, a murit miercuri seara, la Spitalul Județean din Galati, unde fusese internat dupa ce suferise un accident vascular cerebral. Artistul avea 84 de ani. Starea de sanatate a artistului de muzica usoara s-a agravat in ultimele 24…

- Incident la Balciul de Rusalii in Eveniment / on 28/05/2018 at 14:26 / In noaptea de 26/27 mai 2018, la ora 01:30, patrula Politiei Locale Alexandria, in timp ce se afla in incinta Targului Saptamanal, unde in aceasta perioada se desfasoara Balciul anual de Rusalii, a observat in proximitatea portii…