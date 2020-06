Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Spitalul Județean de Urgența a intrat in posesia intregului lot de 10 ventilatoare achiziționate de Primaria Alba Iulia. Inca 7 ventilatoare staționare au ajuns pe secția ATI. „Odata cu aceste ultime aparate de ventilație mecanica suntem convinși ca am dovedit un gest de sanatate civica.…

- Tribunalul Bucuresti a dispus, luni, revocarea masurii controlului judiciar in cazul fostului ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, trimisa in judecata de catre procurorii DNA pentru luare de mita, informeaza Agerpres.Decizia nu este insa definitiva si poate fi atacata de DNA la Curtea de Apel Bucuresti.Pe…

- Fostul ministru al Sanatații a fost trimisa in judecata joi de catre procurorii DNA, in dosarul in care este acuzata ca ar fi primit mita 10.000 de euro si 120.000 de lei in perioada in care a fost manager al Spitalului de Urgenta din Baia Mare. Procurorii DNA au trimis-o in judecata pe Sorina Pintea…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Deva a primit, ca donatie, un aparat de tip Real Time PCR pentru testarea pentru coronavirus, acesta urmand sa faca aproape 2.000 de teste zilnic, iar rezultatul sa fie gata in aceeasi zi. Aparatul, in valoare de peste 200.000 de euro, a fost donat de o firma din Simeria,…

- Spitalul Județean de Urgența din Piatra Neamț, unde sunt internati 200 de pacienti, are nevoie urgenta de echipamente de protectie si ventilatoare, deoarece a crescut numarul celor infectați cu noul virus si care care necesita terapie intensiva și intubare. Noua conducere a spitalului a facut, deja,…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Bacau a receptionat de la PROGO OFFICE 4000 de masti medicale FFP2/N95, in valoare de 74.800 lei fara TVA. Este singura cumparare fizic realizata de SJU Bacau de la acest operator economic privat. Procedura de achizitie a fost initiata in sistemul de achizitii publice…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) si ISU Suceava au primit 1.500 de masti de protectie si 400 de perechi de manusi, in urma unei actiuni de strangere de fonduri a societatii civile, in contextul evolutiei pandemiei de COVID-19, informeaza printr-un comunicat de presa remis AGERPRES, miercuri, organizatorii…

- Medicul Dan Oprea, chirurg la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Ploiesti, posteaza duminica pe Facebook mesajul primit de la un prieten, conform caruia la unitatea de primiri urgente a spitalului a fost adus un pacient venit din Germania, suspect de a fi fost infectat cu virusul SARS-Cov-2, care…