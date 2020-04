Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a refuzat ferm toate apelurile venite din partea prelaților romani pentru deschiderea bisericilor in noaptea de Inviere. Bulgaria lasa liber credincioșilor, la slujba de Paște, dezinfecteaza icoanele și impune doar menținerea distanței de siguranța intre enoriașii…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca sambata va demara testarea pentru tot personalul medical de la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, urmand ca cei apti de munca sa inceapa sa lucreze. ‘La Suceava lucrurile incep sa intre pe fagasul normal. Am cerut noului secretar de stat Paul Oprea sa…

- Potrivit unor surse judiciare, citate de G4media.ro ancheta este ingreunata de faptul ca managerul suspendat de la Spitalul Județean de Urgența ”Sfantul Ioan cel Nou”, Vasile Rimbu, este la izolare, fiind suspect de infectare cu coronavirus, iar spitalul este inchis. Fostul manager Vasile Rimbu este…

- Italia avea nevoie de 90 de milioane de maști in fiecare luna, de la declanșarea crizei COVID-19. Medicii au scris autoritaților in 4 februarie, cerand asigurari pentru lucratorii din sanatate. „Livarile au ramas o scrisoare moarta”, scriu jurnaliștii de la Corriere. In doua saptamani și cateva decizii…

- Premierul Ludovic Orban a susținut, vineri dimineața, o declarație de presa, la Ministerul Sanatații, alaturi de noul ministru, Nelu Tataru. Orban a facut mai multe anunțuri importante legate de criza provocata de noul tip de coronavirus (SARS-Cov-2 sau COVID – 19) și de modul in care a acționat și…

- Imagini impresionante au fost publicate, luni seara, pe pagina de Facebook a cotidianului spaniol “El Mundo”. Sute de pacienți diagnosticați cu noul tip de coronavirus (SARS-COV-2 sau COVID – 19) au fost internați in spitale amenajate in pavilioane expoziționale. In jur de 300 de pacienți internați…

- UPDATE ORA 15.45: Spitalul Județean din Suceava a fost inchis, va fi dezinfectat in 48 de ore și transformat in spital pentru COVID-19. Vor fi aduși medici de la alte spitale și din alte județe”, a Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Spitalul Județean din Suceava a fost inchis,…

- Nelu Tataru, secretar de stat in ministerul Sanatații, susține ca se vor face noi achiziții in domeniul sanatații și ca spera ca sa existe „tot necesarul” pana la sfarșitul acestei saptamani, „ca sa avem stocurile rezonabile”. Intrebat daca toate spitalele au stocurile asigurate, in contextul in care…