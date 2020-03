Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a anuntat lista cu spitalele de suport pentru pacienții COVID – 19 pozitiv care necesita tratament și pentru patologii specifice. Astfel, un numar de 57 spitale/ secții exterioare/corpuri de cladire, 44 maternitați, 60 spitale și centre pentru realizarea procedurilor de dializa…

- Colegiul Medicilor din Romania solicita testarea imediata a tuturor medicilor din tara, cu prioritate, dar si testarea tuturor pacientilor care mai sunt acceptati in spitale, avand in vedere transmiterea comunitara a virusului COVID 19.Biroul Executiv al CMR a transmis, joi, cateva solicitari…

- Federația SANITAS Romania informeaza, pe pagina oficiala de Facebook a sindicatului, ca numarul cazurilor confirmate cu COVID 19 in randul personalului medical de la Spitalul de Urgența Suceava a ajuns la 92. „Inca se testeaza!”, scriu sindicaliștii, avertizand astfel ca numarul cazurilor pozitive…

- Secretarul de stat Horațiu Moldovan, din Ministerul Sanatații, a declarat luni la Antena 3 ca s-a emis un ordin, dupa decretarea starii de urgența, prin care Spitalul Colentina din București se va transforma in „centru unic pentru bolnavii de coronavirus care au si alte afectiuni”, adica cele mai…

- Al 31-lea caz de imbolnavire cu noul coronavirus a fost confirmat miercuri in Romania, fiind vorba despre un barbat de 42 de ani din Iasi, revenit din Venetia. ”Caz 31 – un caz de imbolnavire cu noul coronavirus a fost inregistrat in aceasta dimineata, al 31-lea caz la nivel national. Este vorba de…

- Al optulea caz diagnosticat cu COVID-19 (coronavirus) pe teritoriul Romaniei este un barbat in varsta de 51 de ani din județul Olt, care a calatorit din Italia cu același autocar cu barbatul de 71 de ani din Suceava, fiind contact direct al acestuia. Barbatul nu prezinta simptome specifice și este internat…

- "Nu e o ordonanța de urgența care sa prevada accesul unor spitale la programe, ci una care modernizeaza legea 95, legea sanatații. Sunt mai multe prevederi in aceasta OUG. Aceasta e data in special iin interesul pacienților din Romania și are ca scop a le facilita accesul la servicii medicale dupa modelul…

- Spitalul Județean de Urgența Valcea a fost inclus pe lista unitaților nou acreditate care vor putea pregati medicii rezidenți. De asemenea, anul acesta, numarul de locuri la rezidențiat a fost suplimentat cu 2.448 din care, 936 pentru medicina, 1052 pentru medicina dentara și 460 pentru farmacie. Peste…