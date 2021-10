Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" Suceava trimite 60 de butelii a cate 50 de litri de oxigen in județul Iași pentru asigurarea necesarului la pacienții bolnavi de Covid care au nevoie de oxigen suplimentar. Managerului Spitalului de Urgența Suceava, dr. Alexandru Calancea, ...

- Florin Roșu a precizat ca, in valul 4 al pandemiei, peste 95% dintre pacienți au nevoie de oxigenoterapie in doze mari.”Spitalul mai are oxigen medicinal pentru tratamentul pacienților Covid-19 pentru 3 ore și jumatate. Am primit informari ca undeva in jurul a 3 ore mașina cu oxigen va veni și va putea…

- Primii patru pacienți in stare grava, infectați cu noul coronavirus, au fost deja internați in secția ATI a Spitalului Modular de la Lețcani. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Florin Roșu, a declarat ca pe parcursul nopții stocatorul de oxigen a fost umplut, in cursul dimineții s-au…

- Spitalul mobil de la Letcani s-a redeschis in sfarsit. Primii 10 pacienti sunt internati in aceste momente, a anuntat dr. Vasile Cepoi, directorul DSP Iasi. Cinci dintre ei, cu forme medii dar cu necesar de oxigen, au fost transferati de la UPU a Spitalului Clinic "Sfantul Spiridon", a declarat Prof.univ.dr.…

- Spitalul Județean de Urgența "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava are, de vineri noapte, patru aparate de oxigenoterapie cu flux crescut. Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, a declarat ca doua aparate au fost instalate in pavilionul de Boli Infecțioase și ...

- Dr. Florin Roșu, manager al Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, trage un semnal de alarma: toți pacienții care ajung in triajul unitații medicale prezinta forme severe de COVID-19 și au nevoie de un flux mare de oxigen pentru a putea respira. Potrivit acestuia, presiunea crește vizibil pe secțiile…

- "Din cauza cresterii bruste a numarului de cazuri in ultima luna, a trebuit sa crestem si numarul de paturi dedicate pacientilor cu COVID, astfel incat acum doua treimi din paturi sunt pentru pacienti COVID si o treime pentru pacientii non-COVID. Din aceste paturi dedicate pacientilor COVID, 70% dintre…

- Spitalele se aglomereaza din nou, in timp ce tot mai puține persoane se imunizeaza impotriva SARS-CoV-2. La Iasi, Spitalul Clinic de Boli Infectioase ,,Sf. Parascheva’’ este singurul spital de faza 1 care functioneaza in sistem hibrid, iar numarul cazurilor de Covid este intr-o continua crestere, conform…