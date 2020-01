Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Floreasca, gasește nod in papura și la Universitar ''La Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti (SUUB) (...) s-a operat in 4 sali din noul blocul operator, timp de 30 de zile, fara ca personalul medical sa fie instruit cu privire la modul in care trebuie folosita aparatura din salile de operatie.…

- Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS) va face un audit la Spitalul de Urgenta Floreasca pentru a vedea care sunt rezultatele implementarii noilor proceduri si protocoale, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, presedintele institutiei, Vasile Cepoi, citat de Agerpres.Decizia…

- Suspendarea acreditarii Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti de catre Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS) este o masura administrativa care nu afecteaza...

- Suspendarea acreditarii Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti de catre Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS) este o masura administrativa care nu afecteaza functionalitatea unitatii spitalicesti, precizeaza Ministerul Sanatatii.

- Acreditarea Spitalului Floreasca a fost suspendata, a transmis, luni, Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS). UPDATE Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan a declarat luni, la Spitalul Floreasca, faptul ca biocidul folosit la interventia pacientei…

- Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS) a emis, luni, ordinul de suspendare a acreditarii Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti, in urma cazului femeii care a murit, transmite Agerpres.

- Cu privire la evenimentul advers asociat asistentei medicale de tip santinela, aparut la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate va comunica urmatoarele: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti a fost acreditat in ciclul I, prin Ordinul Presedintelui…

- Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS) a suspendat luni acreditarea Spitalului de Urgenta Floreasca. decizia radicala vine dupa ce o femeie a luat foc in timpul unei operatii, iar unitatea medicala nu a raportat regretabilul incident care a dus pana la urma la sfarsitul...