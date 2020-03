Stiri pe aceeasi tema

- Directorul medical al Spitalului de Pediatrie Pitești, Aida Enache, susține ca unitatea spitaliceasca este pregatita sa primeasca pacienți suspecți de infectare sau infectați cu virusul COVID-19. Conform hotararii CJSU nr.14 din 25 martie 2020, Spitalul de Pediatrie Pitești a fost desemnat ca unitate…

- In acest moment, la Spitalul Județean de Urgența Bacau sunt tratați și pacienți cu coronavirus. O mare parte dintre aceștia provin din Moinești și zonele limitrofe! Toți acești pacienți sunt direcționați spre SJU Bacau, pentru ca spitalele din Iași nu mai preiau aceste cazuri medicale!Nu trebuie periclitata…

- BNR da posibilitatea bancilor și IFN-urilor sa amane plata ratelor, in contextul COVID-19. Creditul nu trebuie reclasificat, iar banca nu trebuie sa constituie provizioane pe sumele datorate Comitetul de Supraveghere al BNR, intrunit marți in sedinta de urgenta, a clarificat modul in care bancile si…

- Din cele 23 de persoane din Republica Moldova infectate cu noul Covid-19, o persoana se afla în stare extrem de grava, anunța ministrul Sanatații în cadrul unui briefing. Totodata, potrivit Vioricai Dumbraveanu, în cazul a trei pacienți, starea de sanatate este satisfacatoare,…

- Comisia ungara de coordonare a masurilor de reactie pentru limitarea coronavirusului a propus miercuri Guvernului Viktor Orban instituirea starii de urgenta, informeaza site-ul HungaryToday.it, citat de Mediafax.

- Un nou caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat, in aceasta dimineata, in Bucuresti. Este vorba de o femeie, medic la Spitalul Ministerului de Interne, in varsta de 43 de ani, contact la fostului politist care a mintit ca nu a fost plecat din tara. In acelasi timp, autoritatile au confirmat…

- In aceasta dupa amiaza, s-a confirmat al patrulea caz de infectare cu noul coronavirus in Romania COVID 19. Este vorba despre un barbat de 47 de ani, din Timișoara, care a fost contact cu femeia depistata pozitiv in data de 28 februarie 2020 și care s-a intors din Italia. Mai exact, barbatul a calatorit…