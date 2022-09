Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ungariei, Katalin Novak, se va deplasa, miercuri, la Bucuresti, pentru o vizita oficiala, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, potrivit agentiei maghiare de presa MTI. Katalin Novak va fi primita si de premierul Nicolae Cuca, dar si de sefii Parlamentului de la Bucuresti. Potrivit…

- Mitingul aerian BIAS 2022 se amana pentru 4 septembrie, duminica, din cauza vremii nefavorabile, iar vineri si sambata vor fi antrenamente si va putea fi vizitata expozitia statica interioara si exterioara, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, directorul Aeroclubului Romaniei, George Rotaru.…

- Liceenii romani pot aplica pentru burse in SUA in cadrul programului Future Leaders Exchange (FLEX) 2023-2024, anunta Ambasada SUA la București, intr-un comunicat de presa. Reprezentanta diplomatica a SUA in Romania, alaturi de American Councils for International Education si de Ministerul Educatiei…

- Parchetul Curții de Apel București a deschis un dosar penal in care ancheteaza, printre altele, fapte legate de consumul de alcool și pilotarea unui avion fara documente de certificare, in urma accidentul aviatic care a avut loc sambata la Letca Noua, in judetul Giurgiu, soldat cu doi morti. “Un avion…

- Doua cazuri de infectie cu variola maimutei au fost raportate in ultima saptamana, a anuntat, marți, secretarul de stat in Ministrul Sanatatii, Adriana Pistol, intr-o conferinta de presa. Numarul total de persoane infectate cu variola maimutei in Romania este de 32. Potrivit secretarul de stat, cei…

- Un al treilea cetațean american este ținut captiv de separatiștii pro-Rusia din Ucraina, transmite presa internaționala, care ii citeaza in acest sens pe prietenii și pe membrii familiei acestuia. Este vorba despre Suedi Murekezi (foto principala), in varsta de 35 de ani. Suedi Murekezi ar fi fost arestat…

- Parchetul Militar din Romania anunța ca s-a autosesizat și a deschis un dosar penal privind invazia rusa in Ucraina și impactul asupra ucrainenilor care dețin și cetațenia romana. Anunțul a fost facut, luni, de Parchetului General, intr-un comunicat de presa. Parchetul Militar ancheteaza infracțiuni…

- Capitanul și adjunctul sau de pe feribotul care circula pe ruta Thassos-Keramoti au fost arestați dupa un control al poliției portuare, care a constatat depașirea numarului maxim de pasageri. Ruta este folosita de numeroși turiști, printre care și romani, pentru a ajunge pe insula Thassos. Poliția portuara,…