- Autoritațile de sanatate publica din Buzau iau in calcul transformarea Spitalului Orașenesc Nehoiu in unitate pentru tratarea pacienților cu COVID-19. Specialiștii din Direcția de Sanatate Publica vor analiza saptamana aceasta daca spitalul de la Nehoiu va putea trata persoane pozitive la coronavirus,…

- Inca un deces din cauza COVID a fost inregistrat in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 876 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 7.497 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 6.834 persoane sunt vindecate, externate și la domiciliu,…

- Reprezentantii administratiei si sistemului de Sanatate timisean cauta solutii pentru organizarea de noi paturi ATI in judet pentru bolnavii infectati cu SARS-CoV-2, principalul impediment fiind ca spitalele orasenesti nu pot asigura oxigen la presiune mare, decat prin concentratoare, care au presiune…

- O femeie, de 37 de ani, din județul Gorj a murit de coronavirus. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 590 de persoane in carantina la domiciliu/locația declarata si 6.610 persoane confirmate cu COVID-19, din care 6.063 de persoane sunt vindecate, externate și la domiciliu,…

- Județul Gorj inregistreaza inca 24 de cazuri noi de coronavirus. Incidența este de 0,77 cazuri la mia de locuitori in ultimele doua saptamani. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 701 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata și 5.638 de persoane confirmate…

- In județul Gorj au fost inregistrate in ultimele 24 de ore 24 de noi cazuri de COVID 19. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 849 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;5519 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 5119 persoane sunt vindecate, externate…

- Inca trei decese provocate de coronavirus au fost inregistrate in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului, este urmatoarea: 853 de persoane in carantina la domiciliu/locația declarata și 5.495 de persoane confirmate cu Covid-19, din care 5.085 sunt vindecate, externate și la domiciliu,…

- Județul Gorj inregistreaza inca 29 de cazuri de COVID 19. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 785 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;5323 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 4945 persoane sunt vindecate, externate și la domiciliu, iar 261 persoane…