Spitalul de Infecţioase intră în reabilitare termică. Unele secţii vor fi relocate Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Craiova intra in reabilitare termica. Acestea se vor realiza in cadrul unui proiect cu fonduri europene si vor include eficientizarea energetica a doua cladiri, corpul C4, cu sase etaje, si C3 (P+1). Unele sectii se vor reorganiza pentru a permite efectuarea lucrarilor. Drept urmare, numarul de paturi de la sectia de boli infectioase va suferi o usoara scadere, a declarat pentru GdS Adina Turcu, managerul unitatii medicale. Se reorganizeaza spatiile „Vor fi unele schimbari, se vor muta niste sectii dintr-o aripa in alta pe perioada lucrarilor, pe perioade… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a lansat miercuri in consultare publica proiectul de Ordonanta de Urgenta care va reglementa acordarea granturilor pentru investitii in activitati productive, aceasta masura fiind una asteptata de reprezentantii IMM-urilor. Potrivit unui comunicat…

- Senatorul Dan Ivan a depus proiectul de lege privind reglementarea legislației favorabile antreprenorilor pentru concediile și indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate. „La un pas distanța de a face dreptate pentru antreprenori! Proiectul de lege privind concediile și indemnizațiile de asigurari…

- Proiectul prin care se vor construi statii de inchiriere biciclete, o pasarela supraterana cu dublu sens pentru biciclete si vor fi modernizate trotuarele de pe strada Ramnicu Valcea prinde contur. Dupa ce a obtinut finantarea, acum administratia locala a Orașului Regal a anuntat lansarea licitatiei…

- Programul de fertilizare in vitro (FIV) destinat cuplurilor infertile va intra „foarte curand” in ședința de Guvern și va deveni funcțional dupa rectificarea bugetara din aceasta vara, a anunțat Gabriela Firea , ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Sanse, in cadrul dezbaterii „15 milioane…

- Politistii de la Sectia 2 Craiova au reținut doi minori de 17 ani, cercetati pentru furt calificat, respectiv complicitate la furt calificat. Oamenii legii sustin ca cei doi suspecti au spart mai multe autoturisme parcate pe strazile din Craiova. Prejudiciul total este de 16.000 de lei. Potrivit oamenilor…

- Fostul președinte dinamovist Constantin Anghelache (76 de ani) are informații ca, in cel mai scurt timp, va incepe demolarea stadionului Dinamo, adica primul pas spre construirea unei arene moderne, vechiul vis al dinamoviștilor. Intervievat de GSP.ro in contextul planului „cainilor” de a-și muta baza…

- Primaria Craiova ar putea avea mai mult noroc de data asta in alegerea constructorului care sa anvelopeze Spitalul de Boli Infectioase. Doua firme s-au inscris acum la licitatia privind reabilitarea energetica a celor doua dintre cladirile unitații medicale, conform contractului cu finantare europeana…

- Camera Deputaților a votat, marți, in calitate de camera decizionala, un proiect de lege care le permite angajaților din Sanatate veniți in perioada starii de alerta sa ramana in sistem. Proiectul de lege permite ca aceste persoane sa ramana angajate in sistem in baza unui examen, fara concurs propriu-zis…