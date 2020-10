Stiri pe aceeasi tema

- Se face lumina in privinta costurilor cu asistenta medicala si tratamentele necesare pentru pacientii cu coronavirus. Gazeta de Sud a abordat subiectul in materiale anterioare, incercand sa obtina de la unitatile medicale din Craiova cifre transparente privind cheltuielile asociate Covid din spitale.…

- O doctorița de familie a decedat la Spitalul Județean de Urgența Craiova, dupa ce i s-a administrat plasma de doua ori. "Am urlat de durere. Pacientii o adorau, a fost un om in adevaratul sens al cuvantului. Iar noi nu am putut sa facem nimic", ar fi spus una dintre colegele doctoriței decedate, conform…

- Numarul de cazuri Covid din Dolj este, in continuare, in crestere. 29 de persoane au fost depistate pozitiv in ultimele 24 de ore. La Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” numarul celor internati cu coronavirus se apropie de 200. Mai exact, sunt 199 de pacienti internati, dintre care 186 din Dolj.Conform…

- In cadrul secției de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia s-au realizat o serie de investiții in urma carora toate paturile au fost dotate cu prize de oxigen, importante pentru pacienții confirmați cu COVID-19, boala cauzata de infectarea cu noul coronavirus SARS-CoV-2. De asemenea,…

- Ziua si cazurile de COVID-19 la SJU Craiova. Alta zi, alte cazuri de infectie cu noul coronavirus la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Craiova. Dupa cazul medicului rezident de la Ortopedie depistat cu COVID-19, relatat pe larg de Gazeta de Sud, in ultimele zile, la cea mai mare unitate sanitara…

- Val de infectari cu COVID-19 la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș“ din Craiova. Infecții cu noul coronavirus apar tot mai des in randul cadrelor medicale. Dupa ultimele testari, alți 19 angajați ai spitalului unde sunt tratate persoanele depistate cu COVID-19 au avut teste pozitive. Numarul…

- Rezultatele slabe de la admitere se reflecta de multe ori si in rezultatele de la bacalaureat. Analiza asupra situatiei arata ca liceele la care au fost admisi elevi cu medii sub cinci au si la bacalaureat rezultatele au fost slabe, uneori chiar sub 10% promovati. O analiza asupra admiterii la liceu…

- Incepand de miercuri, 15 iulie, Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Victor Babes” efectueaza teste cu plata pentru depistarea noului coronavirus. Insa chiar din prima zi programarile sunt blocate pana in luna septembrie, anunta managerul spitalului, Adina Turcu. Spitalul de Infectioase poate face 20…