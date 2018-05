Stiri pe aceeasi tema

- Noul spital de Copii "Victor Gomoiu" a fost inaugurat luni, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anuntand ca este vorba despre o investitie de 48 de milioane de euro, dar si ca pe vechiul amplasament al...

- "Este o investitie importanta, o investitie de care se vor bucura toti cei care au nevoie de un tratament performant si de o ingrijire adecvata. Am vizitat spitalul si am ramas impresionata atat de dotarile din spital, dar si de cadrele medicale, de toti cei care lucreaza aici si care pun atata suflet…

- Primarul General, Gabriela Firea și premierul Viorica Dancila au inaugurat noul Spital de copii “Victor Gomoiu”. Acest nou spital va avea peste 250 de angajați, iar aparatura este de ultima generație, a explicat Gabriela Firea.”La un moment dat am crezut ca nu vom mai inaugura acest spital.…

- Echipa Spitalului Clinic "Sfânta Maria" din Bucuresti a efectuat în noaptea de 1 mai un al doilea transplant pulmonar bilateral unui pacient de 47 de ani, cu boala bronsectatica, anunta reprezentantii unitatii spitalicesti. Pacientul se afla în…

- 55 de aradeni, membri ai Sindicatului Sanitas, au participat joi la mitingul de protest organizat in Piata Victoriei din Capitala. Nu mai putin de 10.000 de manifestanti au protestat in semn de nemultumire fata de reducerile salariale ale unor categorii de personal. Principalele revendicari ale sindicalistilor…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, impreuna cu presedintele parlamentului lituaninan, au inaugurat, joi, „Parcul 100 de stejari”, in Bucuresti. Parcul este dedicat Centenarului Marii Uniri si este, totodata, simbolul al aniversarii a 100 de la Restaurarea Lituaniei.Amenajat pe o suprafata…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, impreuna cu presedintele parlamentului lituaninan, au inaugurat, joi, „Parcul 100 de stejari”, in Bucuresti. Parcul este dedicat Centenarului Marii Uniri si este, totodata, simbolul al aniversarii a 100 de la Restaurarea Lituaniei.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca o prima evaluare a activitatii ministrilor din Guvernul Dancila va avea loc dupa Congresul din 10 martie, in cadrul coalitiei de guvernare. "Am stabilit ca dupa Congres sa avem o discutie in coalitie pentru o prima evaluare", a…