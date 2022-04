Stiri pe aceeasi tema

- Un comandant militar ucrainean ascuns in interiorul oțelariei Azovstal din Mariupol a declarat pentru Sky News ca o bomba aeriana rusa a lovit un adapost dintr-un spital de campanie din cadrul uzinei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Intr-un mesaj video, comandantul Brigazii 36 Marina Separate a Marinei Ucrainene, Serhi Volinski, a cerut aplicarea procedurii de „extracție” a aparatorilor orașului Mariupol dupa exemplul operațiunii de evacuare de la Dunkerque, Franța, din 1940, din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, scrie…

- Rusia va deschide luni un coridor umanitar pentru ca civilii sa paraseasca combinatul siderurgic Azovstal din orașul Mariupol, potrivit agenției de presa Interfax, citata de Sky News. Rapoartele au aratat ca incetarea focului a avut loc de la ora 11:00 GMT, iar orice civil din uzina ar fi putut pleca…

- Lordul Richard Dannatt, fostul șef al Statului Major General, a vorbit, luni, la Sky News, despre situația din Ucraina și a spus ca cel mai probabil un nou atac asupra „redutei” Azovstal, din Mariupol, va avea loc inainte de Ziua Victoriei.

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat ca a discutat cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan duminica, in ajunul convorbirilor dintre presedintele turc cu omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza Reuters.Zelenski a spus ca el si Erdogan au discutat despre necesitatea evacuarii imediate…

- Autoritatile din Ucraina au cerut luni Rusiei sa faciliteze stabilirea unui coridor umanitar pentru civilii care trebuie evacuați din orașul-port asediat Mariupol și unul de la combinatul siderurgic care reprezinta ultima zona semnificativa de rezistența ucraineana din oraș. Situația din orașul-port…

- Situatia din Mariupol este una deosebit de grava, orasul de la Marea Azov fiind lipsit de apa potabila, incalzire centralizata si comunicatii. In plus, este bombardat fara incetare de armata rusa, scrie o activista locala, care acuza Moscova de „genocid”.

- In orașul Mariupol, oraș-port la Marea Azov, forțele Federației Ruse continua bombardamentele in zone rezidențiale. Un cartier in care in mod normal locuiesc peste 130.000 de oameni a fost „aproape total distrus” de atacul forțelor ruse, a anunțat viceprimarul Sergii Orlov, afirmand ca „cel puțin sute…