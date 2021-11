Stiri pe aceeasi tema

- Romania a raportat ieri cele mai multe decese asociate infectiei cu coronavirus inregistrate intr-o singura zi de la inceputul pandemiei. Au fost 385. De asemenea, in sectiile de terapie intensiva se afla un numar record de pacienti cu COVID, 1561. Ieri, inca aproape 14.000 de oameni au aflat ca sunt…

- Romania urmeaza sa primeasca sprijin extern pentru a gestiona valul 4 CoVID România urmeaza sa primeasca sprijin international pentru a gestiona valul 4 de infectari cu coronavirus, care a crescut îngrijorator presiunea pe spitale. În prezent, sunt discutii pentru…

- Constanțenii au protestat, vineri seara, in fața Spitalului de Boli Infecțioase Constanța, unde șapte pacienți internați in secția de Terapie Intensiva, cu COVID-19, au murit arși in urma unui incendiu. Manifestanții au cerut demisia lui Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența,…

- Spitalul de Boli Infecțioase Constanța – unde 7 pacienți au murit in urma unui incendiu in Secția ATI – nu avea autorizație de securitate la incendiu, document pe care ar fi trebuit sa il aiba din 2007, cand au fost facute anumite lucrari. și nici macar nu a solicitat un astfel de aviz. Șeful Departamentului…

- 7 persoane au murit in urma incendiului de vineri de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța. Șeful DSU, Raed Arafat, a vorbit despre aceasta tragedie si a dezvaluit ce nereguli a gasit la unitatea spitaliceasca de la malul marii. Secretarul de stat in MAI a declarat, in conferința de presa, ca Spitalul…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a fost vizibil iritat de intrebarea unui jurnalist, atunci cand a fost chestionat daca nu cumva simte nevoia sa-și dea demisia dupa incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase de la Constanța. Șapte oameni au decedat in aceasa dimineața, dupa ce un incendiu puternic a cuprins…

- Spitalul de Boli Infecțioase de la Constanța, unde au murit, joi, 7 oameni in urma incendiului izbucnit la ATI, nu avea senzori de incendiu in saloanele ATI. Declarația a fost facuta de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), dr. Raed Arafat. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat,…

- Incendiu la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Conform primelor informatii, este vorba despre un incendiu la Spitalul de Boli Infectioase. In aceste momente, pacientii sunt evacuati.La fata…