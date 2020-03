Stiri pe aceeasi tema

- „Nu avem maști de aproximativ o saptamana și jumatate. Iar materialele de protecție pentru un spital de nivel 3 sunt, acum, un pachet de elastice de bucatarie și un sul de prosoape de hartie”, povestesc cadrele medicale de la Spitalul Municipal din Toplita.Mihaela Dan, managerul Spitalului din Toplița,…

- Situație speciala la Spitalul Județean din Suceava. 1.300 de cadre medicale sunt in izolare, iar alte 92 sunt infectate cu noul coronavirus.Din acest motiv, instituția a fost inchisa pentru dezinfectat timp de 48 de ore, dupa care va deveni spital dedicat exclusiv cazurilor de COVID-19. Pentru ca intregul…

- Mii de persoane din județul Gorj au fost incluse intr-o campanie de prevenire a furturilor din locuințe, derulata de Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj. Campania „Hoții iți invadeaza intimitatea“ a ajuns la final. In ultimele trei luni au avut loc 58 de acțiuni de informare și peste 2.700 de…

- Spitalul Orașenesc din Cugir a intrat in carantina, in contextul raspandirii coronavirsului (Covid-19) in Europa, ca masura preventiva menita sa-i protejeze pe pacienții internați. Mai exact, pentru a proteja pacienții internați de contactul cu persoanele din afara unitații medicale, la nivelul insituției…

- In perioada 20 – 26.01.2020, inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale și verificari tematice și fizice in unitați supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor de pe raza teritoriala a județului Gorj (Aninoasa, Baia de Fier, Balești, Bumbești-Jiu, Draguțești,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atentionare de cod galben de ceata, pana la ora 20.00, in Oltenia. In județul Gorj va fi ceata in: Targu Jiu, Motru, Rovinari, Targu Carbunești, Turceni, Tismana, -Balteni, Matasari, Balești, Plopșoru, Țanțareni, Țicleni, Draguțești, Scoarța,Turburea,…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj a inceput anul 2020 cu o ampla actiune de informare organizata in noua localitati, dar si in doua dintre unitatile subordonate celui mai mare angajator din judet, care ocupa un nedorit prim loc in privinta accidentelor de munca inregistrate in ultimii ani. 22 de…

