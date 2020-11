Stiri pe aceeasi tema

Proiectul tehnic al viitorului spital din municipiul Radauti, destinat pe perioada pandemiei bolnavilor de COVID-19, a fost finalizat, iar DSP Suceava 'a raspuns extrem de prompt' dand aviz favorabil viitoarei constructii, a anuntat, marti, managerul unitatii spitalicesti Traian Andronachi.

- Managerul Spitalului Municipal Radauți, Traian Andronachi, a anunțat, marți, printr-un comunicat de presa, ca proiectul tehnic al viitorului spital din Radauți, destinat pe perioada pandemiei bolnavilor de Covid-19, a fost finalizat, cu sprijinul firmei de proiectare "Bohemia Construct" ...

- Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de miercuri, de la ora 19.00, proiectul de ordonanta de urgenta rivind instituirea unor masuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID -19. Actul normativ prevede angajarea, fara concurs,…

- RAR Suceava s-a transformat intr-un focar de infecție cu COVID-19, dupa șeful instituției, dar și mai mulți angajați au fost confirmați cu COVID-19. Astfel, acum activitatea acestora ar putea fi suspendata.

- Bucureștiul și 16 județe au vulnerabilitate ridicata legata de epidemia de COVID-19, iar in 17 județe vulnerabilitatea este medie. Mehedinți este singurul județ cu trend descendent al raspandirii virusului, iar 174 de focare au fost raportate saptamana trecuta in toata țara, potrivit raportului saptamanal…

- Omul de afaceri sucevean Stefan Mandachi, initiatorul miscarii ”Romania vrea autostrazi”, va primi titlul de Cetatean de onoare al Sucevei, pentru implicarea deosebita in lupta cu pandemia de COVID-19, a anuntat intr-o conferinta de presa, miercuri, primarul Ion Lungu. El a spus ca alesii locali vor…

- Potrivit lui Bejinariu, Stan se afla in izolare la domiciliu, iar starea sa este buna. "Toata perioada campaniei a alergat dintr-o parte in alta a judetului", a spus Bejinariu, scrie agerpres.ro. El a precizat ca nicio persoana din conducerea partidului nu a fost in contact direct cu…

- Omul de afaceri a anunțat ca va construi 400 vile de lux in județele Suceava, Iași, Cluj și in BucureștiCea mai noua afacere demarata este cu produse de protecție impotriva Covid19 - spirt, sapun, dezinfectanți și gel antibacterianPandemia de coronavirus și efectele sale la nivel economic și social…