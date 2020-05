Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul COVID de la Targu-Carbunești trebuie sa imparta pacienții cu Spitalul Județean de Urgența de la Targu Jiu, intrucat nu are secție de Boli Infecțioase. Jumatate din cei 46 de pacienți cu COVID 19 sunt internați la Carbunești și restul la Secția Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean…

- Spitalul COVID Carbunești are in stocuri materiale sanitare pentru doua saptamani de zile, in condițiile in care vor exista pacienți. Luni urma sa fie trimiși primii pacienți la unitatea medicala suport pregatita sa primeasca cetațeni infectați cu COVID 19. La nivelul județului Gorj sunt, in prezent,…

- Spitalul de Urgența COVID din Targu Carbunești primește de vineri primii pacienți infectați cu noul coronavirus. Unitatea medicala a pregatit separarea circuitelor. Acestea sunt pe culori. Exista și o camera de primiri a pacienților și saloane amenajate corespunzator pentru bolnavi. Acestea sunt și…

- Medicii din Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț nu mai fac fața numarului mare de cazuri confirmate cu COVID-19. 30 de pacienți vor fi transferați, joi, la Iași.30 de pacienți confirmați cu COVID-19, din Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț, vor fi transferați, joi, la Iași.…

- Autoritațile sanitare continua ancheta epidemiologica in cazul ultimului caz de coronavirus depistat in județul Gorj. Este vorba de un barbat, de 50 de ani, din Targu-Carbunești. Acesta a fost depistat joi cu COVID-19, dupa ce o perioada a fost internat la Secția Boli Infecțioase din cadrul Spitalului…

- Inca un caz de coronavirus a fost depistat in județul Gorj. Este vorba de o tanara, de 27 de ani, intoarsa recent din Dubai. Femeia se afla internata la Secția Boli Infecțioase, din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. A fost testata pentru coronavirus, iar rezultatul este pozitiv. Medicii…

- Ziarul Unirea OFICIAL: 192 de noi infecții cu COVID-19 in țara, 180 de pacienți vindecați. 44 de persoane infectate au murit Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, pana astazi, 30 martie, au fost confirmate 1.952 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.952…

- In Romania au fost confirmați 1452 pacienți infectați cu COVID-19, a anunțat in urma cu cateva clipe Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Dintre aceștia, 139 au fost declarați vindecați. Pana astazi, 28 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.452 de cazuri de persoane infectate cu virusul…