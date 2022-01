Spitalul Colentina: 20 de cadre medicale infectate cu SARS-CoV-2

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul medical al Spitalului Colentina, medicul Mihai Dragutescu, a declarat pentru News.ro ca 20 de cadre medicale din unitatea sanitara sunt infectate cu SARS-CoV-2, iar alte sapte sunt carantinate, fiind considerate contacti.

- Romania risca sa ramana fara medici in spitale. Arafat: „Personalul medical se imbolnaveste in masa si ajunge la izolare” Raed Arafat a spus ca, pe langa numarul mare de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 in valul 5 al pandemiei de Covid, problema este legata de faptul ca personalul medical…

- Astazi, 10 ianuarie, se inregistreaza prima localitate din județul Neamț cu rata de infectare de peste 3 cazuri la mia de locuitori din acest an. Agapia are 13 persoane infectate și 3,08 la mie incidența. Pornind de la focarul de Covid din centrul pentru varstnici de la Manastirea Varatec, boala s-a…

- Directorul medical al Institutului Matei Balș din București, Adrian Marinescu, a declarat luni, 3 ianuarie, pentru Agerpres , ca in primavara vor exista „probleme” privind numarul de cazuri noi de COVID-19 in Romania, iar in martie este posibil „un update” al vaccinului anti-coronavirus, pentru ca „vaccinurile…

- Directorul OMS a facut recent un anunț imbucurator cu privire la momentul in care faza acuta a pandemiei de COVID-19 s-ar putea incheia. Medicul irlandez a ținut sa specifice ca virusul mortal nu va disparea complet, precum și ca este inca prea devreme pentru a trage concluzii referitoare la severitatea…

- Directorul medical al Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals” din Capitala, Adrian Marinescu, a anuntat ca au fost confirmate inca doua cazuri de infectare cu Omicron. Este vorba despre doua femei, care au forme usoare de boala, fiind vaccinate complet. Una dintre femei a calatorit in Marea Britanie,…

- Lotul echipei campioane de Rugby a Romaniei, CMS Stiinta Baia Mare, aflata in turneu in Africa de Sud, nu se poate intoarce deocamdata acasa.Totul din cauza faptului ca toate zborurile spre Uniunea Europeana au fost anulate odata cu aparitia noii tulpini africane a COVID, botezata Omicron.Echipa Romaniei…

- Epidemiologul Octavian Jurma considera ca reluarea cursurilor in format fizic este „o masura de relaxare” care poate duce la incetinirea ritmului de scadere a incidentei COVID-19 in randul populatiei. El spune ca autoritatile care au decis redeschiderea scolilor acolo unde profesorii sunt vaccinati…