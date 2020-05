Primaria municipiului Chișinau va propune redenumirea IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1, in cinstea medicului și profesorului universitar, Gheorghe Paladi, in semn de recunoștința pentru aportul adus pe taramul medical. Anunțul a fost facut de Primaria Chișinau, in ziua in care Gheorghe Paladi, medicul obstetrician, doctorul habilitat in medicina, profesorul universitar, Cavalerul Ordinului Republicii, a implinit venerabila varsta de 91 de ani.