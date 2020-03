Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta din Suceava, zone devenita focar de coronavirus in Romania, dupa ce mai mulți medici ai spitalului județean s-au infectat cu Covid-19, iși urla durerea. Se afla in spital cu fiica sa, ambele depistate pozitiv. Soțul i-a murit, deși nu era bolanv, cel mai probabil tot infectat cu virusul…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, anunța ca in urma testului pe care l-a facut, a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19 și a fost internat in seara zilei de 24 martie la Spitalul Județean de Urgențe din Suceava, unde va urma tratamentul prescris de medicii suceveni. ”Am incredere…

- Un numar de 18 medici de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava (6%) si noua asistenti medicali (2%) au fost confirmati pozitiv la testul pentru noul coronavirus, toti fiind internati la izolare in sectia extinsa de Boli Infectioase, potrivit unui comunicat de presa al SJU. Sursa citata precizeaza…

- O pacienta din Suceava infectata cu noul coronavirus a intrat, astazi, in stop cardio – respirator, fiind transferata la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Este vorba despre o femeie de 64 de ani, om de afaceri, intoarsa recent din Dubai. Pacienta a fost confirmata cu virusul COVID 19 in cursul…

- Toți cei care sunt suspecti de infecție cu noul coronavirus COVID-19 si ajung la Unitatea Primiri Urgențe din Cluj-Napoca vor fi triati intr-un cort special, care a fost montat vineri seara de autoritati, se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a Spitalului Clinic Județean de Urgența Cluj-Napoca.…

- Pacientul este un barbat de 40 de ani din Hunedoara.Acesta se afla in izolare la domiciliu inca din 26 februarie.S-a intors din Italia recent, din Bergamo.Dupa ce a anunțat ca are febra și o stare proasta, s-a decis internarea la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara.Acesta este al doilea caz…

- Secretarul de stat Nelu Tataru și doctorul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, din Capitala, au susținut, joi, o declarație de presa, in contextul in care, miercuri seara, autoritațile au confirmat prezența virusului COVID-19 in țara noastra."Nu este nevoie…

- O noua suspiciune de coronavirus in Romania: o profesoara de 32 de ani din Suceava, care preda in China si a revenit in tara pe data de 30 ianuarie. Pacienta urmeaza sa fie transferata azi de la Suceava la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, pentru a fi izolata, a declarat medicul Carmen Dorobat,…