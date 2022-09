Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie vrea sa achizitioneze un ansamblu modular pentru spitalizare de zi

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj dispune de un departament nou de urologie. Poziționata in cadrul Ambulatoriului Integrat de pe strada Moților 19, noua structura de specialitate este dotata cu un ultrasonograf modern, de ultima generație, dar și cu un car de endoscopie urologica. Dotarile permit…

- UPDATEIn urma discuțiilor avute cu autoritațile bulgare, respectiv, informarile primite de la consulul Romaniei in Bulgaria, din cei patru pasageri decedați, trei sunt de naționalitate romana, iar unul de cetațenie turca, anunța DSU. Instituția spune ca verificarile continua, misiunea fiind in dinamica.…

- O echipa de medici de la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie din Iasi a efectuat o interventie endoscopica in timpul careia au aplicat procedura Whole Lung Lavage, care presupune o spalatura totala, in cazul unui barbat in varsta de 55 de ani. Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie, conf. univ.…

- Zilele trecute, in Compartimentul de Transplant Renal de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon" a fost realizat inca un transplant de rinichi, de aceasta data de la mama la fiu. Mama, in varsta de 56 de ani, a donat fiului sau, in varsta de 30 de ani, un rinichi sanatos pentru a nu fi nevoit sa inceapa…

- O sectie cu 19 paturi de la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta, care a fost afectat anul trecut de un incendiu in care 7 pacienți au murit, a fost redeschisa, iar aici vor putea fi tratate bolile infectioase de sezon, anunța Claudia Cambrea, managerul spitalului, conform News.ro.Claudia Cambrea…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a semnat 27 noi contracte de finantare, in valoare totala nerambursabila de 95.695.858,83 lei, prin Programul Operational Regional POR 2014 2020, coordonat de MDLPA. Dintre acestea, 19 proiecte vizeaza modernizarea serviciilor…

- In sedinta de Consiliu Local Municipal de ieri a fost aprobat studiul de fezabilitate al acestui spital modular care si a schimbat structura din 100 paturi spitalizare de zi in 42 de paturi spitalizare continua pe 1600 metri patrati In cadrul acestui modular, vor fi amenajate si 10 paturi de terapie…

- Spitalul Clinic de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Eforie Nord, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale, de executie, vacante, de ingrijitoare 6 posturi .Conditiile specifice necesare in vederea participarii la…