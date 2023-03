Spitalul CFR din Cluj-Napoca ar putea fi preluat de UMF Cluj

Stiri pe aceeasi tema

- Cincisprezece spitale din Romania, inclusiv Spitalul CFR din Cluj-Napoca, vor fi transferate in subordinea universitaților de medicina și farmacie și a autoritaților locale.Universitatile de Medicina si Farmacie din cadrul Aliantei Universitare G6-UMF cred ca iși pot asuma misiunea de a contribui la…

- Universitațile de Medicina și Farmacie tradiționale, unite intr-o voce comuna in Alianța G6-UMF, au subliniat, saptamana trecuta, la Guvern, necesitatea crearii unei rețele naționale de spitale universitare. Aceasta idee este susținuta de rectorul Universitatii de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa”…

- "Ministerul Sanatatii din Romania este solidar cu victimele cutremurului catastrofal care a provocat mii de decese si raniti in Turcia si in Siria si ofera sprijin autoritatilor turce. (...). ”Ministerul Sanatatii, impreuna cu Universitatile de Medicina si Farmacie mobilizeaza profesionistii din sanatate…

- Ministerul Sanatații, impreuna cu Universitatile de Medicina si Farmacie, mobilizeaza profesionistii din domeniu care doresc sa ajute ca voluntari in constituirea unor echipe medicale care sa fie disponibile pentru deplasare in zonele afectate de cutremurele din Turcia. „Ministerul Sanatatii, impreuna…

- Colegiul Medicilor din Romania considera ca legislatia actuala impune clarificari ale conditiilor in care medicul poate raspunde inclusiv din punct de penal pentru greseli medicale. Recent, in Amfiteatrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu” din Cluj Napoca a avut loc o dezbatere…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a gazduit dezbaterea organizata de Colegiul Medicilor din Romania privind reforma din domeniul medical prin modificarea legislației privind tema greșelilor medicale.

- In cadrul dezbaterilor publice lansate de catre Colegiul Medicilor pe tema gestionarii greșelilor medicale in Romania, care au continuat astazi in Amfiteatrul Universitații de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca, participanții au luat in discuție problematica raspunderii penale a…

- In data de 12 decembrie 2022, Alianta Universitara G6-UMF si Ministerul Sanatatii in parteneriat cu Local American Working Group (LAWG) au semnat un Memorandum de Colaborare pentru crearea unui Hub de Inovatie in Sanatate in Romania, ce are ca scop cresterea rezilientei si sustenabilitatii sistemului…