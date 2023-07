Spitalul care iese din tipare: animalele de companie au voie să-şi viziteze stăpânii bolnavi în Belgia Un spital belgian a construit un pavilion pentru a le permite animalelor de companie sa viziteze pacientii care primesc ingrijiri paliative sau care sufera de afectiuni care necesita ingrijire pe termen lung in incercarea de a spori bunastarea pacientilor, informeaza Reuters, conform Agerpres. Cele mai multe spitale din lume nu permit accesul animalelor din motive de igiena si din cauza riscurilor de contaminare, iar timp de multi ani, pacientii spitalizati pe perioade lungi de la spitalul Sint-Trudo care doreau sa-si vada animalele de companie trebuiau sa faca acest lucru in curtea spitalului. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un spital belgian a construit un pavilion pentru a le permite animalelor de companie sa viziteze pacientii care primesc ingrijiri paliative sau care sufera de afectiuni care necesita ingrijire pe termen lung in incercarea de a spori bunastarea pacientilor, informeaza Reuters.Cele mai multe spitale din…

- Și tu vorbești cu animalul tau de companie? Ei bine, mulți stapani o fac și nu este nimic de care sa ar trebui sa iți fie rușine. De fapt, poate fi un semn de inteligența superioara, spun specialiștii. Mai multe detalii, in randurile de mai jos. Oamenii care vorbesc cu animalele de companie sunt mai…

- Cand vine vorba de animalele noastre de companie, ne dorim intotdeauna sa le oferim cele mai bune conditii, inclusiv hrana si ingrijirea de care au nevoie. Club4Paws intelege acest lucru si isi propune sa ofere nu doar hrana de calitate superioara, ci si sa contribuie la dezvoltarea unei relatii de…

- In Spania au fost adoptate schimbari radicale la legile privind bunastarea animalelor, prin care ofera animalelor de companie, considerate „fiinte constiente”, o protectie legala mai solida impotriva neglijarii, abandonului sau abuzului, potrivit ziarulromanesc.es.

- Traia pe o strada din Galați, dar abia putea merge și era plin de raie. Este povestea unui caine ciobanesc gasit mai mult mort decat viu de un voluntar al unei asociații pentru protecția animalelor.

- Turcia și-a inchis sambata, fara avertisment, spațiul aerian pentru compania aeriana low-cost armeana FlyOne Armenia, a anunțat agenția de presa interna Armenpress, care l-a citat pe președintele consiliului de administrație al transportatorului, Aram Ananian, potrivit Reuters.

- Premierul ucrainean Denis Smihal a declarat joi ca l-a invitat pe papa Francisc sa viziteze Ucraina, in timpul unei audiente private de o jumatate de ora la Vatican in care i-a cerut ajutorul in repatrierea miilor de copii dusi in Rusia sau in teritoriile ocupate de Rusia dupa invazia pe scara larga…

- Un producator de jucarii din Filipine creeaza jucarii de pluș, dupa animalele de companie decedate. Acesta este coplesit de comenzile primite de la proprietari de animale de companie care sint afectati de moartea acestora si care doresc sa pastreze amintirea ciinilor, pisicilor, hamsterilor și iepurilor…