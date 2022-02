Spitalul care asigură monitorizarea pacienților 24/24 Siguranța pacienților este pe primul loc, iar pentru a se asigura de acest aspect, Spitalul Sfantul Sava deschide, in curand, secția de monitorizare a funcțiilor vitale 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Vor fi funcționale 18 paturi medicale, cate doua intr-un salon. Fiecare camera este dotata cu aparatura specifica de monitorizare terapie intensiva, precum EKG, puls, saturație oxigen și temperatura. Intregul spital are acces la oxigen medicinal. Personalul medical se ocupa de administrarea medicației prin metode standard sau cu injectomate și infuzomate, aparatura pentru perfuzie continua. Pacienții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

