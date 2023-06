Stiri pe aceeasi tema

- NOUTATI TEATRALE…Regizorul barladean Stefan Alexiu, fiul regretatei actrițe Lili Popa Alexiu, a pus in scena teatrului barladean, piesa „Fluturii sunt liberi”, de Leonard Gershe. Pe 29 iunie, la ora 18.30, membrii CARP Barlad sunt invitati la un spectacol deosebit, pentru care Stefan Alexiu propune…

- VEȘTI… SANATOASE! Municipalitatea barladeana va contribui cu suma de 735.555 lei (peste 7 miliarde de lei vechi) la dotarea Spitalului de urgența ”Elena Beldiman” cu aparatura medicala de inalta performanța. Suma se alatura celor 6.421.000 lei, primiți prin Ministerul Sanatații, in acest an.…

- CALIFICARE… Zilele trecute, echipa de minifotbal a Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “Podul Inalt” Vaslui a participat la faza zonala a campionatului de minifotbal “Cupa ASPR”, competiție desfașurata la Botoșani. Pompierii vasluieni au facut o figura frumoasa, iar la final s-au clasat…

- BOALA NU IARTA… La cei 68 de ani ai sai, fost manager al Spitalului „Elena Beldiman” din Barlad, Corneliu Decuseara, a decedat pe 7 mai, la ATI Reanimare, in spitalul pe care l-a condus. Numit pe 7 mai 2017, economistul Corneliu Decuseara a avut cel mai scurt mandat de manager al spitalului, reușind…

- ȘEDINȚA CLM EXTRAORDINARA… Consilierii locali barladeni au aprobat ieri, in ședința extraordinara un proiect de hotarare foarte important pentru Spitalul de Adulți „Elena Beldiman” din Barlad. Consilierii au avut de discutat și aprobat , proiectul „Cabinet de planificare familiala – dotare cu echipamente”…

- ANALIZA… In ședința ordinara a CLM Barlad se va lua in discuție proiectul de hotarare privind darea in folosința gratuita, pe termen de 7 ani, a unui autoturism, catre Spitalul Municipal de Urgența „Elena Beldiman” Barlad. Totul este deja „pe bune”, deoarece spitalul barladean este pavilionar, corpurile…

- UPDATE: De la Spitalul Municipal de Urgența din Barlad am aflat ca fata de 16 ani a fost transferata la Spitalul Județean Vaslui, unde a fost internata intr-o secție de chirurgie – Ortopedie Pediatrica. Leziunile ei sunt destul de serioase, avand in vedere ca are fracturi la nivelul coloanei cervicale,…