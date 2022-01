Stiri pe aceeasi tema

- De la mijlocul lunii decembrie, pe masura ce varianta Omicron, foarte contagioasa, s-a raspandit pe teritoroul SUA, rata de spitalizare la copiii mai mici de 5 ani a crescut la peste 4 la 100.000, de la 2,5 la 100.000. La categoria de varsta 5-17 ani rata internarlor este de 1 la 100.000, potrivit datelor…

- Autoritatile au confirmat un numar record de cazuri de Covid-19, 218.724 in Marea Britanie, in ultimele 24 de ore, potrivit The Guardian. Datele din Marea Britanie arata ca 148.725 de cazuri au fost raportate marti numai pentru Anglia, in crestere fata de 137.541, cu o zi inainte, dar sub…

- La inceputul anului viitor, oficialii din domeniul sanatatii intentioneaza sa inceapa discutii serioase despre cum ar putea arata sfarsitul pandemiei si cum vom sti cand vom ajunge la acel punct. Statele Unite ale Americii au trecut prin multe valuri de Covid-19 de-a lungul pandemiei, iar acum exista…

- Deoarece copiii si adolescentii prezinta un risc mai redus de a dezvolta forme severe de COVID-19, statele ar trebui sa acorde prioritate adultilor si sa imparta dozele de vaccin in cadrul mecanismului COVAX pentru a ajunge in tarile mai sarace, a precizat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).

- "Dupa 15 ianuarie 2022, o noua creștere importanta este posibila. Trebuie recaștigata increderea populației. Profesioniștii trebuie sa fie in prim plan", a declarat Alexandru Rafila."Perioada dificila in Romania va incepe la jumatatea lui ianuarie 2022. Pe 15 ianuarie 2022, vom intra in valul 5. In…

- Vaccinurile pentru copiii cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani ar urma sa fie disponibile in prima jumatate a lunii noiembrie, susține Anthony Fauci, directorul Institutului Național de Boli Infecțioase din SUA, potrivit Reuters . „Daca totul merge bine și daca obținem aprobarea de reglementare și…

- Compania Moderna a anuntat luni, 25 octombrie, ca vaccinul sau anti-COVID a generat un raspuns imunitar puternic si ca a fost in general bine tolerat la copiii cu varste cuprinse intre sase si 11 ani, iar in curand va transmite datele autoritatilor de reglementare, informeaza Agerpres , care citeaza…

