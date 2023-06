Spitalele vor primi și distruge medicamentele expirate de la populație Spitalele – de stat și private – au obligația de a primi de la populație medicamentele nefolosite pentru a fi distruse, potrivit actului normativ de modificare și completare a Legii 95/2006 privind reforma in sanatate, reexaminat in Senat la cererea președintelui Iohannis. Amendamentul a fost adoptat de Senat. In motivare se precizeaza ca spitalele, comparativ cu farmaciile, deruleaza deja colectarea și distrugerea pe scara larga a deșeurilor provenite de la medicamentele expirate sau neutilizate, precum și a dispozitivelor medicale și a deșeurilor rezultate in urma efectuarii unor proceduri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

