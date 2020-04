Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) anun ca nu se inchid spitalele publice și private, ambulatoriile de specialitate ale spitalelor cabinetele medicale de specialitate. Sunt suspendat...

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta precizeaza miercuri ca nu se inchid spitalele publice sau private, nici ambulatoriile de specialitate ale spitalelor sau cabinetele medicale de specialitate, ci se suspenda acele activitati medicale, consulturi sau tratamente care nu sunt obligatorii si care…

- Doi medici din Craiova vor asigura suportul cadrelor medicale din județul Hunedoara. Informația a fost oferita de prefectul de Dolj, Nicușor Roșca. „In urma ordinului emis de secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Raed Arafat, doi medici din Craiova au plecat astazi catre județul Hunedoara pentru…

- Primarul din localitatea Banca, județul Vaslui, a cumparat pentru intreaga populatie a localitatii masti si manusi de protecție, dar și alimente care vor fi distribuite localnicilor in cazuri extreme. Vasile Vinatoru, primarul comunei Banca, a anuntat ca a achiziționat 5000 de maști medicale, 5000 de…

- Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vaslui au demarat verificari in acest caz.Potrivit cadrelor medicale de la SJU Vaslui, pacienta a fost testata pentru COVID - 19 si se afla izolata in Sectia Ginecologie.Pana la momentul internarii, femeia s-a afla in izolare la domiciliu alaturi de…

- LA LIMITA… Medicii, luptatorii din prima linie cu epidemia de COVID-19, ar trebui sa fie printre cei mai protejati de noul coronavirus, insa, in realitate, acestia isi pun viata in pericol in fiecare zi. Si asta pentru ca in spitale echipamentele de protectie fie nu sunt eficiente, fie lipsesc cu desavarsire.…

- Secretarul de stat, Raed Arafat, a anunțat, duminica, decizia de a interzice accesul in spitale al studenților și al aparținatorilor pacienților, pana la data de 31 martie.„S-a luat masura de sistare pana la 31 martie a stagiilor practice in spitale pentru studenții universitaților de medicina…

- Functionarul public a fost dus la spital pentru ingrijiri medicale, iar agresorul s-a ales cu dosar penal. Motivul agresiunii este uluitor: tanarul s-a suparat ca secretarul primariei Murgeni, care-i este vecin, i-a reprosat ca taie lemne in apartament si face zgomot.