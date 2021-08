Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu a declarat, la Digi 24, ca numarul de infecții cu SARS-CoV2 cresc mai repede decat au crescut in celelalte valuri, iar „prognoza de 1.500 de cazuri pentru mijlocul lunii septembrie se mentine in acest moment”. El a precizat ca “daca vrem sa fim…

- Tulpina Delta a inceput deja sa puna stapanire și pe Romania, prin urmare numarul de cazuri Covid-19 a inceput sa creasca semnificativ de la o zi la alta. In urma cu scurt timp, Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a facut un anunț ingrijorator cu privire la persoanele infectate…

- „Situatiile sunt diferite, primul val fata de ceea ce se intampla acum, insa pe proiectiile si pe schemele pe care le aveam desenate si analizate de catre experti suntem pe ceea ce au prognozat a fi scenariul 4, scenariul care descrie o tulpina, un virus cu astfel de rata de contagiozitate specifica…

- Totodata, Ministerul Sanatatii solicita directiilor de sanatate sa colaboreze cu spitalele pentru a pregati din timp documentatia necesara aprobarii unui numar mai mare de paturi pentru pacientii confirmati sau suspecti Covid-19.Ministerul Sanatatii a inclus aceste solicitari intr-o nota de informare…

- Totodata, Ministerul Sanatatii solicita directiilor de sanatate sa colaboreze cu spitalele pentru a pregati din timp documentatia necesara aprobarii unui numar mai mare de paturi pentru pacientii confirmati sau suspecti Covid-19.Ministerul Sanatatii a inclus aceste solicitari intr-o nota de informare…

- Pana astazi, 10 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.085.412 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.048.777 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 312 cazuri noi…

- Catalonia a decis marti sa reimpuna restrictii pentru a stopa cresterea „exponentiala” a cazurilor de COVID-19 inregistrate in ultimele zile, in special in randul tinerilor, in aceasta regiune din nord-estul Spaniei, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Discotecile si alte locuri de divertisment nocturne…

- Patru din 17 spitale din Capitala care au solicitat cresterea numarului de paturi destinate pacientilor non-COVID au primit avize de functionare temporare, cererile celorlalte unitati sanitare fiind inca in lucru.