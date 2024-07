Stiri pe aceeasi tema

- Intreruperi de curent repetate au fost inregistrate, luni, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad, pe fondul consumului ridicat impus de canicula, avariile afectand sistemul informatic, in timp ce climatizarea a fost oprita o perioada pentru a se asigura consumul doar din productia generatoarelor…

- Pana de curent in centrul municipiului Alba Iulia. Ce spun reprezentanții ELECTRICA-DEER. Care ar fi motivul O pana de curent afecteaza centrul municipiului Alba Iulia, luni, 15 iulie 2024, in jurul orei 13.00. Este vorba despre zona centrala a orașului, in care iși desfașoara activitatea mare parte…

- Valul de canicula extrema care afecteaza Romania pune presiune suplimentara pe sistemul energetic, iar ministrul Energiei, Sebastian Burduja, avertizeaza ca pot aparea pene de curent in aceasta perioada.

- REȘIȚA – Intr-o mișcare coordonata, lucratorii de la EEI si PORR au inceput sa traga cablurile de curent pentru tramvai pe Podul Doman. Cablurile aduse sunt etichetate „3×35”, conțin trei conductori, fiecare avand o secțiune transversala de 35 mm²! Podul, situat peste raul Barzava, este o artera vitala…

- Cea mai mare despagubire platita de o companie membra a UNSAR in baza unei asigurari facultative de locuinta pentru acoperirea pagubelor generate de o furtuna produsa anul trecut a depasit 400.000 lei, a anuntat vineri Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR).Conform…

- Peste 20.000 de locuitori din Targu-Jiu au ramas fara apa marți, 7 mai, dupa ce o conducta magistrala veche de 65 de ani s-a spart la o adancime de cinci metri, iar bulevardul Ecaterina Teodoroiu a fost acoperit cu apa, pe cateva sute de metri, au relatat Pro TV și Antena 3.La ora 13.30, Aparegio Gorj…

- Poșta Romana estimeaza ca vineri se va apropia de procentul maxim de livrare al pensiilor, insa vor fi „cazuri excepționale”, in care unii romani nu vor primi pensia inainte de Paște. „Cei aflati in situatia aceasta isi vor putea ridica pensia in cursul saptamanii viitoare de la oficiile postale”, transmite…