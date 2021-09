Autoritațile se lamenteaza ca spitalele și secțiile ATI s-au umplut, insa nu fac nimic pentru a impiedica spitalizarea. Favipiravirul, singurul antiviral cu studii clinice in spate care i-au demonstrat eficiența, nu a ajuns nici acum in farmacii, fiind blocat de Ministerul Sanatații și Agenția Naționala a Medicamentului. Cand ai un medicament care iți reduce la […] The post Spitalele pline, bucuria nebunilor. Autoritațile nu vor sa trateze cazurile moderate first appeared on Ziarul National .