Spitalele, obligate să aibă saloane pentru izolarea pacienților cu infecții nosocomiale Spitalele și centrele medico-sociale și de ingrijiri paliative au la dispoziție un an pentru a se dota cu saloane destinate izolarii și tratarii pacienților cu infecții nosocomiale. Este principala modificare a legii privind prevenirea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) din spitale, centre rezidențiale pentru varstnici și persoane cu dizabilitați, aprobata de Parlament.

Sursa articol si foto: puterea.ro

