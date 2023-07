Spitalele noastre și grâul altora 1. A mai luat foc un spital. Chiar in București. 110 copii au fost evacuați. Vor mai arde spitale, vor mai arde. L-am auzit pe un nene spunand: „de ce sa ma duc la spital? Sa bage aștia in mine bacterii? Sa mor ars? Mai bine ma prapadesc acasa. Sau mai bine ma duc la […] The post Spitalele noastre și graul altora first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CJPC Constanta a anuntat miercuri ca a facut un control la SC Arimex Comexim 2000 SRL- Bucuresti cu punct de lucru in Constanta, pe strada Nicolae Iorga, dupa ce comisarii institutiei au fost sesizati ca in incinta sunt gandaci si produse expirate. Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor…

- Nici nu se ispravise de numarat voturile la Ankara, ca actualul și viitorul președinte Recep Tayyip Erdogan iși anunța compatrioții ca va urma „Secolul Turciei” ! De aici, de la București, n-am motive sa nu-l cred, numai ca, inaintea lui, un chinez, și nu oricine, atenționa omenirea sa se pregateasca…

- O misiune medicala interspitaliceasca formata din specialiști ai Assistance Publique-Hopitaux de Paris (AP-HP) se afla la București și a inceput activitațile de instruire și schimb de experiența programate sa se desfașoare in aceasta saptamana la 6 spitale administrate de ASSMB. O echipa medicala…

- CITESTE SI Prima baza de tratament de stat din Bucuresti cu balneologie - din 3 iulie, la Centrul Floare Rosie Sectorul 6 13:28 1 Peste 1.300 de sindicalisti Sanitas angajati in spitalele din judet au intrat in greva japoneza 13:29 0 Un muncitor a murit dupa ce a cazut in cap de pe un pod la care lucra…

- Angajatii din spitalele din municipiul Iasi, membri ai Sindicatului Sanitas, se afla, incepand de miercuri si pana pe 15 iunie, in greva japoneza, principala revendicare a acestora fiind aplicarea integrala a Legii de salarizare 153 din 2017, potrivit Agerpres.Presedintele Sanitas Iasi, Iulian Cozianu,…

- Cei 1.360 de membri de sindicat SANITAS din spitalele bihorene sunt in greva japoneza de miercuri, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, liderul sindical judetean, Adriana Vladu.Ea a adaugat ca sindicalistii asteapta sedinta de joi a Guvernului, in care se va discuta OUG referitoare la unele mariri…

- Ambasada Italiei la București a promovat și organizat conferința „Romania spre viitor. Un secol de istorie de la Constituția din 1923 pana in zilele noastre” gazduita pe 23 mai 2023, in Aula Magna a Academiei Romane. Conferința a fost organizata in parteneriat cu Centrul Interdepartamental de Cercetare…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o intrevedere de ramas-bun cu ambasadoarea Canadei, Annick Goulet, cu sediul la București. Șefa statului a apreciat parteneriatul de durata dintre țarile noastre și asistența oferita in contextul razboiului Rusiei contra Ucrainei. De asemenea, potrivit…