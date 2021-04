Spitalele morții. Dosar penal pentru ucidere din culpă Dramele din spitalele Covid nu se mai opresc. Iar rețeta dezastrului este aceeași: supramedicație și nicio noima in tratamentele aplicate. O femeie in varsta de 60 de ani a primit 36 de medicamente, iar unele dintre acestea nu au facut decat sa-i agraveze starea. Tratamentele și diagnosticele sunt strict secrete cat timp pacientul este inca […] The post Spitalele morții. Dosar penal pentru ucidere din culpa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

