- Tinerii nu sunt scutiti de diferite forme clinice ale infecției Covid-19, inclusiv cele severe. Mai mult, fiind foarte activi, ei sunt o sursa de transmitere a infecției pentru un numar mare de oameni, agravand astfel situația epidemiologica, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii.

- In sectia externa COVID-19 a Spitalului Militar Clinic de Urgenta "Dr. Victor Popescu" din Timisoara, operationalizata saptamana trecuta pentru forme usoare ale infectarilor cu SARS-CoV-2, sunt internati 36 de pacienti testati pozitiv si unul asteapta rezultatul, a declarat, luni, pentru AGERPRES,…

- In Timiș sunt 983 persoane confirmate cu Covid-19, de la inceputul pandemiei. 66 de persoane au fost depistate in ultimele 24 ore. Aproape 120 de persoane cu SARS-Cov2 sunt internate in spitalele din Timiș. In Timiș sunt 119 persoane cu Covid-19 internate: 21 asimptomatice, 59 cu forme ușoare, 29 cu…

- Prefectul Clujului, Mircea Abrudean, a declarat ca, deși înca mai sunt câteva locuri libere în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și în Spitalul de Pneumoftiziologie Leon Daniello, atât pe secții, cât și la Terapie Intensiva, autoritațile au stabilit deja…

- Pacienti tratati ”mult timp” cu clorochina sau hidroxiclorochina - mai ales in boli autoimune - nu au fost afectati mai putin de forme grave de covid-19 in timpul epidemiei, arata un studiu francez publicat marti, relateaza AFP.

- Acest studiu - efectuat asupra unui numar de 55.000 de pacienti - ”nu sugereaza un rol preventiv al utilizarii unor antimalarice de sinteza pe termen lung in privinta riscului unei spitalizari, unei intubari sau unui deces din cauza covid-19”, conchid autorii studiului. ”In pofida faptului ca natura…

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru a anunțat luni, intrebat daca asimptomaticii pot ramane acasa, potrivit noului proiect de lege, ca asumarea ii revine medicului curant.„Ramanem pe criterii in care fiecare pacient trebuie tratat in mod particular. Evaluarea personala poate decide evoluția in…

- Spitalele din Prahova unde sunt tratati pacientii depistati pozitiv COVID-19 au inceput sa externeze persoanele care au forme usoare ale bolii, fara simptome sau cu simptome usoare, potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP).