- Coordonatorul Unitatii de Primire a Urgentelor din cadrul Spitalului ‘Sf. Spiridon’ din Iasi, dr. Diana Cimpoesu, a informat, vineri, ca a crescut numarul persoanelor care se prezinta cu suspiciune de COVID-19. Potrivit sursei citate, pacientii care vin la UPU de la Spitalul ‘Sf. Spiridon’ din cauza…

- In cele trei spitale publice din Sibiu, prevazute cu sectii ATI pentru bolnavii adulti cu COVID-19, nu mai este niciun loc liber, a declarat marti purtatorul de cuvant al Prefecturii, Andreea Stefan. "Conform informatiilor pe care Institutia Prefectului Sibiu le are in acest moment, la nivelul…

- O femeie din Șcheia, in varsta de 37 de ani, confirmata cu Covid-19 și cu alte probleme de sanatate, a nascut marți, 9 martie a.c., patru baieți, la Spitalul Clinic de Obstetrica – Ginecologie "Elena Doamna" din Iasi. Managerul spitalului, dr.Gabriel Martinescu, ne-a declarat, ...

- O femeie in varsta de 37 de ani, infectata cu COVID-19, a nascut, pe 8 martie, patru baieți, care sunt perfect sanatoși la Spitalul Clinic de Obstetrica – Ginecologie „Elena Doamna” din Iași. ”Echipa medicala a rezolvat un caz in premiera pentru Romania, cel al unei paciente de 37 de ani, gravida…

- O problema despre care nu se vorbește atat de des o constituie pacienții vindecați de COVID-19 care se confrunta cu sechele pe termen lung. Ed Hornick (40 de ani), editor la publicația Yahoo News, a povestit pentru CNN efectele cu care se confrunta la un an dupa ce s-a infectat cu COVID-19. „Inca ma…

- Minorii au fost transportați de urgența de la Vaslui cu elicopterul SMURD Iași. Cei doi pacienți, in varsta de aproximativ 2 ani, au suferit arsuri de 50 si respectiv 15 % datorata unui lichid fierbinte. Pacientii vor ajunge pe cale aeriana, cel mai grav si terestra si vor fi preluati in Sectia de Terapie…

- Inca 28 de moldoveni au pierdut lupta cu COVID-19, in ultimele 24 de ore. Astfel, bilantul deceselor a ajuns la 3.899 in tara noastra. Potrivit Ministerului Sanatații, victimele sunt 14 barbati si 14 femei cu varste cuprinse intre 45 si 84 de ani.

- La debutul etapei a II-a a vaccinarii impotriva Covid-19 in județul Iași, Direcția de Sanatate Publica Iași a stabilit 17 centre de vaccinare (in total sunt 19 puncte de vaccinare), dintre care 12 centre se afla in municipiul Iași, iar celelalte 5 centre din județ sunt situate cate unul in municipiul…