Spitalele fac pregătiri pentru valul 5. La Leţcani sunt 48 de paturi ATI Ieri, la nivelul judetului Iasi au fost raportate 39 de noi cazuri de infectie cu COVID-19. Incidenta scade in continuare, dar raportul dintre numarul de internari si externari, chiar daca sunt putine cazuri, este nefavorabil. Au fost internati 15 noi pacienti cu Covid, si doar doi au parasit spitalul fie ca au fost declarati vindecati , fie ca starea de sanatate s-a ameliorat. „Daca incidenta bolii a scazut, asta nu inseamna sa numai respectam regulile de protectie, respectiv sa purtam masca in zonele aglomeratre, inclusiv afara, sa purtam masca mai ales in mijloacele de transport in comun, sa… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

