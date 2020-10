Stiri pe aceeasi tema

- Numarul romanilor din afara tarii confirmati cu noul coronavirus a ajuns la 6.693 si cel al deceselor la 126, potrivit datelor Grupului de Comunicare Strategica. Dintre romanii confirmati cu SARS-CoV-2, 1.917 sunt in Italia, 1.253, in Spania, 124 in Franta, 2.935 in Germania, 159 in Marea Britanie,…

- Universitatea Babes-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca va derula, in perioada imediat urmatoare, in parteneriat cu universitati de top din Europa, doua proiecte care vizeaza promovarea valorilor democratice, combaterea extremismului si mentinerea si dezvoltarea unui cadru european propice reprezentarii si…

- Deputatul PSD Violeta Raduț a criticat Guvernul Orban pentru proasta gestionare a crizei sanitare. Deputatul a aratat ca pana acum 12 țari au inclus Romania pe lista roșie, romanii care trebuie sa calatoreasca in aceste țari trebuind sa se supuna carantinei și sa plateasca din buzunare teste Covid.„Ungaria,…

- Festivalul international de comedie Film 4 Fun, ajuns la editia a XII-a, se va desfasura online, pe site-ul Film4Fun.ro, incepand de joi pana duminica, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Spectatorii din intreaga lume pot viziona 48 de comedii comice scurte din 20 de tari - Argentina, Australia,…

- 5.136 de romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.885 in Italia, 561 in Spania, 115 in Franța, 2.275 in Germania, 125 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 4 in SUA, 105 in Austria, 3 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elveția, 2 […]…

- Mai mult de jumatate dintre consumatorii europeni (52%) intentioneaza sa amane cumpararea unui vehicul nou si sustin ca il vor pastra pe cel actual mai mult decat era prevazut initial, in contextul pandemiei de Covid-19, potrivit unui studiu Deloitte, care arata ca toate sectoarele legate de mobilitate…

- ”Mai mult de jumatate dintre consumatorii europeni (52%) intentioneaza sa amane cumpararea unui vehicul nou si sustin ca il vor pastra pe cel actual mai mult decat era prevazut initial, in contextul pandemiei de Covid-19”, potrivit studiului Deloitte State of Consumer Tracker. Polonezii sunt cei mai…

- Mai mult de jumatate dintre consumatorii europeni (52%) intenționeaza sa amane cumpararea unui vehicul nou și susțin ca il vor pastra pe cel actual mai mult decat era prevazut inițial, in contextul pandemiei de COVID-19, potrivit studiului Deloitte State of Consumer Tracker . Polonezii sunt cei mai…