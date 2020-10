Stiri pe aceeasi tema

- Spitalele olandeze au avertizat marti asupra insuficientei antiviralului Remdesivir, folosit pentru tratarea COVID-19, problema pe care guvernul olandez incearca sa o rezolve prin discutii cu Comisia Europeana, potrivit nltimes.nl . Executivul comunitar achizitioneaza acest medicament in mod centralizat…

- Primele sase mii de flacoane de Remdesivir de la Comisia Europeana au ajuns la spitalele din tara care trateaza cazuri mai grave de COVID-19. Medicii cer deja suplimentarea dozelor. Este primul medicament autorizat in Uniunea Europeana, dar nu este un antiviral miraculos pentru tratarea bolii, spun…

- "Eu am spus ca am incredere ca economia iși va reveni din trimestrul 3, pentru ca am incredere ca antreprenorii vor sa-și țina compania sa funcționeze. Ce putem noi sa facem este furnizam toate instrumentele de care au nevoie sa poata sa faca testarea. Cand a pornit aceasta criza va aduc aminte…