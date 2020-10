Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce spitalele din tara devin neincapatoare din cauza numarului mare de pacienți cu COVID-19, o institutie medicala cu 240 de locuri sta incuiata. Este vorba despre spitalul de la Vorniceni, pentru bolnavii de tuberculoza, care a fost inaugurat cu mare fast in 2014.

- In ultimele 24 de ore au fost 2.121 de cazuri noi de COVID-19, din 23.476 de teste efectuate. Alți 73 de romani au murit din cauza infecțiilor cu coronavirus, cel mai mare numar de decese zilnice de la inceputul pandemiei. De asemenea, la Terapie Intensiva a fost atins un nou record de pacienți aflați…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta va decide, luni, reintroducerea de restrictii pentru tarile care au un nivel de infectare superior cu noul coronavirus in ultimele 14 zile comparativ cu situatia din Romania, a anuntat premierul Ludovic Orban. Olanda, Luxemburg, Franța, Spania și Cehia sunt…

- Numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus a atins, joi, pentru a treia zi consecutiv, un record in Olanda. Ministerul Sanatatii batav a avertizat ca actuala capacitate de testare este insuficienta pentru a face fata valului epidemic asteptat in lunile urmatoare, transmite Reuters, citata de…

- Olanda adopta masuri suplimentare pentru romanii care vor sa intre Regatul Țarilor de Jos. Regulile sunt valabile pentru toate persoanele care vin din Romania, indiferent de cetațenie, anunta Ministerul Afacerilor Externe . MAE reamintește ca, in conformitate cu informațiile comunicate public de autoritațile…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, sambata, 8 august: 1.350 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, bilantul ajungand la 60.623. 43 de decese s-au inregistrat in ultimele 24 de ore, iar 448 de pacienti sunt internati la ATI.

- Ziarul Unirea 45 de oameni au murit din cauza COVID-19 in Romania, in ultimele 24 de ore. RECORD de pacienți la ATI Pana joi, 6 august 2020, 2.566 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. Un numar RECORD de pacienți se afla internați la ATI. In intervalul 05.08.2020 (10:00) – 06.08.2020…

- Ultima ora . Un nou deces in Maramureș din cauza CORONAVIRUSULUI Decesul 18 Maramureș: persoana masculina, categoria de varsta 60-69 de ani, cu comorbiditați Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Pana astazi,…