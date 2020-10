Stiri pe aceeasi tema

- Belgia are cea mai mare rata de infectie cu coronavirus dintre tarile Uniunii Europene, potrivit Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor. Marti, incidenta infectiei in ultimele 14 zile era de 1.390 la 100.000 de persoane. Provincia Liege, in Valonia francofona aproape de frontierele olandeza…

- Carrefour Romania a primit Certificarea internaționala de Conformitate – SAFE Asset Group care atesta rigurozitatea și corectitudinea masurilor anti-Coronavirus implementate de companie și le recunoaște ca fiind in conformitate cu recomandarile actuale comunicate de Organizația Mondiala a Sanatații,…

- O analiza recenta a Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor arata ca imunitatea data de Covid-19 are legatura cu severitatea bolii și ca reinfectarile pot avea loc cu o tulpina diferita a virusului SARS-CoV-2. Cercetarea experților ECDC are la baza mai multe studii de caz de reinfectare…

- Olanda va inchide, de miercuri, toate barurile si restaurantele, in incercarea de a stopa raspandirea epidemiei de coronavirus. Dupa luni intregi in care s-a opus masurii de purtare a mastii, premierul Mark Rutte a decis ca aceasta sa devina obligatorie in toate spatiile inchise, pentru persoanele cu…

- Olanda va inchide, miercuri, 14 octombrie, toate barurile și restaurantele, in incercarea de a stopa raspandirea noului coronavirus, conform unui anunț facut de premierul Mark Rutte, informeaza Mediafax, care citeaza Le Figaro. Mai mult, masca de protecție devine obligatorie in toate spațiile inchise…

- Pacienții care s-au vindecat de Covid-19 și au fost externați din instituțiile spitalicești sau excluși din tratament la domiciliu nu vor mai sta in autoizolare pentru o perioada de 14 zile. Astfel ca, potrivit evidențelor internaționale ale Organizației Mondiale a Sanatații și Centrului European pentru…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. Cifra de miercuri ridica la 226.914 numarul total de persoane care au avut sau au in prezent virusul, in timp ce 9.243 de persoane au murit, decesele lor fiind asociate COVID-19, boala provocata de coronavirus, potrivit RKI.Numarul cazurilor de coronavirus din Germania…

- Potrivit unui raport al Uniunii Europene, Romania are cea mai mare rata de decese cauzate de noul coronavirus din Europa. Raportul publicat de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), care analizeaza situația din UE și Marea Britanie, a demonstrat ca Romania este pe primul loc in…