- Belgia are cea mai mare rata de infectie cu coronavirus dintre tarile Uniunii Europene, potrivit Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor. Marti, incidenta infectiei in ultimele 14 zile era de 1.390 la 100.000 de persoane. Provincia Liege, in Valonia francofona aproape de frontierele olandeza…

- Conform hotararii CJSU Timis, pe intreg teritoriul judetului se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, pe toata perioada starii de alerta, in spatiile publice deschise, astfel incat sa acopere nasul si gura, respectiv: pe o raza de 50 m de intrarea in perimetrul unitatilor de invatamant,…

- Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, a fost infectat cu SARS-CoV-2. Edilul a anunțat ca a ieșit pozitiv la ultimul test COVID-19 pe pagina sa de Facebook. „Fidel promisiunii facute de a fi intotdeauna sincer cu dumneavoastra, concetatenii mei, vreau sa va anunt ca am fost depistat pozitiv la testul…

- Cristian Milicin, un medic in varsta de doar 44 de ani din Timișoara, confirmat pozitiv cu COVID-19, in urma cu trei saptamani, a decedat vineri 28 august, pe secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș. Din primele informații facute publice, medicul se afla in stare grava pe secția ATI…

- Flavio nu are simptome de COVID-19 si este acasa, a afirmat purtatorul de cuvant, adaugand ca senatorul a inceput sa ia clorochina si azitromicina ca parte a unui tratament impotriva virusului. Presedintele Bolsonaro este un mare sustinator al clorochinei, un medicament utilizat pentru tratarea…

- Coordonatorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bucuresti, Ionel Oprea, a cerut spitalelor sa comunice care este capacitatea maxima pentru izolarea copiilor care vor fi infectati cu COVID-19 dupa inceperea anului scolar.

- Companiile renunța la munca de la birou. PwC: Patru din cinci directori generali se asteapta ca lucrul de la distanta sa continue pe termen lung Patru din cinci directori generali se asteapta ca munca de la distanta in companiile lor sa continue pe termen lung, dupa ce au constatat ca temerile privind…

- Explozia devastatoare din Beirut a subminat un sistem medical deja slabit in Liban, noteaza agenția Reuters. Mai multe spitale au fost grav avariate, iar 17 containere cu echipamente de protecție anti-coronavirus au fost distruse de deflagrație.”Capacitatea de internare in spitalele din Beirut a scazut…