- Startul sezonului in handbalul feminin e pus sub semnul intrebarii. Braila ar trebui sa joace joi, 3 septembrie, de la ora 18:00, cu SCM Rm. Valcea in Cupa Romaniei Cu trei zile inainte de startul oficial al sezonului, handbalul romanesc e din nou in impas. Joi ar trebui sa se joace, in Sala Ploivalenta…

- București, Brașov și Giurgiu sunt județele care au cheltuit cei mai mulți bani pentru o persoana carantinata, conform informațiilor publicate de Ziarul Incomod . Capitala a cheltuit 5462 de lei pentru carantinarea unei persoane suspecte de infectare cu coronavirus, Brașov – 5389 lei, Giurgiu – 4491…

- Capitala ramane orașul cu cele mai multe cazuri de COVID inregistrate in 24 de ore. La bilanțul de azi au fost confirmate 199 de noi infectari. Alte județe cu cifre ridicate sunt Prahova, Argeș și Dambovița. La polul opus se afla Giurgiu, unde nu au fost raportate noi cazuri.Romania a inregistrat in…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, intrebat de jurnaliști despre locurile la terapie intensiva pentru pacienții cu COVID-19, a raspuns ca sunt locuri „Nu știu cine v-a spus ca nu sunt locuri la ATI”. Secretarul de stat Raed Arafat, cel care vineri avertiza ca in București nu mai sunt locuri la terapie…

- Primarul Gabriela Firea il contrazice pe Raed Arafat și spune ca in spitalele din București exista suficiente paturi si personal medical pentru tratarea pacientilor Covid. Din 45 de sectii ATI, cate exista in Bucuresti, doar sase au fost alocate persoanelor cu aceasta afectiune, arata Firea. In spitalele…

- Ministerul Sanatații este acuzat de manipulare in randul populației spunand ca nu mai sunt locuri in spitalele din Capitala, afirma edilul capitalei. Gabriela Firea arata ca, din contra, in spitalele administrate de Primaria Capitalei sunt și suficiente paturi dotate cu ventilatoare. ”Mai multa organizare,…

- "Mai multa organizare, mai putina manipulare! Se vorbeste despre o criza de ventilatoare mecanice. Dar unde au disparut? Erau anuntate vreo 3 000! Noi am achiziționat inca 25 de ventilatoare mecanice mobile noi, ultra performante, care s-au adaugat aparatelor deja funcționale, utilizate zi de zi…

- Andreea Moldovan, directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov, a declarat, vineri, intr-o intervenție telefonica la Digi24, ca „Terapia Intensiva este plina in județ”, iar in weekend a fost necesara direcționarea unor pacienți in județul Covasna, scrie g4media.ro. Potrivit raportarii…