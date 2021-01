Unele spitale britanice arata ca zone de razboi, cu doctori care se lupta sa faca fața unui aflux de pacienți infectați cu COVID-19, a declarat consilierul științific de varf al guvernului, in timp ce numarul morților a crescut cu o suma record zilnica, pana la 100.000, relateaza Reuters. Numarul oficial de morți din Regatul Unit […] The post Spitalele britanice se transforma in zone de razboi, pe masura ce țara atinge 100.000 de decese appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .